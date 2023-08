POL-VER: Tragischer Unfall auf der Wümme: Kajak-Fahrer stirbt

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Diebstahl eines Mähroboters Dörverden. In der Nacht auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück an der Bahnhofstraße einen Mähroboter samt Ladestation. Die Diebe werden mit dem hochwertigen Gerät der Marke Husqvarna wohl nichts anfangen können, da es durch eine PIN gesichert ist und ohne diese nicht in Betrieb genommen werden kann. ...

mehr