Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Baucontainer aufgebrochen

Verden. An der Lindhooper Straße haben am vergangenen Wochenende unbekannte Täter einen Baucontainer aufgebrochen. Anschließend stahlen sie hieraus unter anderem ein Stromaggregat. Die Polizei Verden ermittelt nun wegen schweren Diebstahls und bittet mögliche Zeugen unter Telefon 04231/8060 um Hinweise.

Anhänger gestohlen

Achim. Unbekannte Täter entwendeten am Montagabend zwischen 21 und 23:30 Uhr einen Anhänger, der am Fahrbahnrand der Potsdamer Straße abgestellt war. Hinweise zu den Tätern, deren Fahrzeug sowie zum Verbleib des gestohlenen Anhängers liegen nicht vor. Die Polizei Achim (Telefon 04202/9960) bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Lilienthal. Am Montagnachmittag haben Beamte der Polizeistation Lilienthal eine Trunkenheitsfahrt auf der Gutenbergstraße beendet. Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers auf einen gefährlich unsicher fahrenden Autofahrer konnten die Beamten das beschriebene Auto kurze Zeit später aufspüren und schließlich anhalten. Im Rahmen der Überprüfung wurde schnell deutlich, dass der 37-jährige Fahrer erheblich alkoholisiert war - ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,6 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher, veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Schwerer Unfall auf der Hüttendorfer Straße

Worpswede. Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Montag gegen 14:40 Uhr auf der Hüttendorfer Straße (L165). Eine 27-jährige VW-Fahrerin befuhr die L165 in Richtung Hüttenbusch, als sie ersten Ermittlungen zufolge aus ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn kam. Dort kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Ford, in dem eine 49-jährige Frau am Steuer saß. Die Ford-Fahrerin wurde durch den Unfall in ihrem Pkw eingeklemmt und musste durch die alarmierte Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurde sie durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen, sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie letztlich der Räumung der Unfallstelle musste die L165 voll gesperrt werden.

