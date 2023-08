Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Widerstand endete im Polizeigewahrsam

Verden. Am Sonntagabend gegen 21 Uhr meldeten Zugreisende über Notruf einen betrunkenen jungen Mann am Bahnhof Verden, der am Bahnsteig 1 gefährlich nah an den Gleisen liegen würde. Die kurze Zeit später eingetroffenen Beamten sprachen dem 24-Jährigen einen Platzverweis aus, dem der junge Mann zunächst auch selbstständig nachkam. Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde der Mann jedoch plötzlich aggressiv und begann, Beleidigungen und Bedrohungen auszustoßen und um sich zu schlagen und zu treten, woraufhin er von den Beamten zu Boden gebracht werden musste. Dabei leistete er derart Widerstand, dass sogar anwesende Passanten couragiert eingriffen, um den kaum zu bändigenden Mann unter Kontrolle zu bringen. Letztlich wurde der 24-Jährige gefesselt und zur Wache gebracht, wo er die Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste. Es stellte sich heraus, dass er mit über 2 Promille erheblich alkoholisiert und zudem, eigenen Angaben zufolge, unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Vorsicht: Schuppeneinbrüche!

Kirchlinteln/Neddenaverbergen. In der Gemeinde Kirchlinteln registriert die Polizei derzeit eine Häufung von Einbrüchen in Schuppen. Im jüngsten Fall zeigten Anwohner der Marienstraße einen Diebstahl eines Freischneiders der Marke Stihl aus einem Schuppen an. In der Nacht auf Sonntag dürften die Täter in den Schuppen eingedrungen sein, um an das hochwertige Werkzeug zu gelangen. Die Polizei warnt weiterhin vor derartigen Taten und bittet, für eine adäquate Sicherung der Nebengebäude zu sorgen, um Werkzeug, E-Bikes und andere wertvolle Utensilien vor Diebstahl zu schützen.

Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Achim. Am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr stoppten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel auf der Hauptstraße einen Audi. Der Wagen war aufgefallen, da das Kennzeichen entsiegelt und dementsprechend nicht zugelassen war. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 24-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem verlief ein Drogentest positiv, woraufhin eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den jungen Mann leiteten die Beamten mehrere Verfahren ein.

Zusammenstoß auf der L203

Blender. Auf der Straße In der Marsch (L203) kam es am Sonntag gegen 16:40 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 35-jähriger Fahrer eines Ford-SUV bog von der Oister Dorfstraße auf die L203 ein, dabei übersah er einen herannahenden und bevorrechtigten 84-jährigen Mann, der ebenfalls mit einem Ford unterwegs war und der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Bei der Kollision wurden beide Fahrer sowie ein fünfjähriges Kind im SUV leicht verletzt. Außerdem waren beide Autos nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000 Euro beziffert. Gegen den 35-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruchsversuch gescheitert

Worpswede. Ein unbekannter Täter versuchte am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr in das Seniorenheim am Hans-am-Ende-Weg einzubrechen. Er beschädigte durch sein gewaltsames Einwirken zwar eine Terrassentür, konnte aber letztlich nicht in das Haus eindringen und daher auch keine Beute erlangen. Ersten Ermittlungen zufolge flüchtete der Täter, ein etwa 35-jähriger Mann, mit einem E-Bike vom Tatort in Richtung Ortskern. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04791/3070 zu melden.

Feuerwehr löscht brennenden Schuppen

Hambergen. Am Sonntag gegen 14:30 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Schuppenbrand an der Bahnhofstraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das etwa 4 Quadratmeter kleine Nebengebäude in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Brandbekämpfer konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Schuppen hingegen war nicht mehr zu retten und brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand.

Von der Fahrbahn abgekommen

Grasberg. Eine 24-jährige Autofahrerin kam am Sonntag gegen 20:30 Uhr von der Adolphsdorfer Straße (K29) ab. Die junge Frau war mit einem Kleinwagen in Richtung Worpswede unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Bei dem Unfall blieb sie unverletzt, der Wagen war jedoch nicht mehr fahrbereit. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Osterholz fest, dass die Fahrerin alkoholisiert war, woraufhin ihr Führerschein sichergestellt wurde. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

