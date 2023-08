POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Baustellengeräte entwendet

Achim. Auf einem Parkplatz Am Schmiedeberg trieben in der Nacht auf Donnerstag unbekannte Diebe ihr Unwesen. Von der Ladefläche eines hier abgestellten Lkw stahlen sie mehrere Baustellengeräte, darunter einen Kompressor und eine Rüttelplatte. Mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Warnung vor Trickdieben

Achim/Baden. Nach dem Auftreten eines Falles in Baden warnt die Polizei Achim vor Trickdieben, die es auf das Kassengeld in Geschäften abgesehen haben. In einem Geschäft an der Verdener Straße waren sie am Donnerstag kurz vor 18 Uhr erfolgreich. Während ein Täter den Angestellten mit Fragen zur Ware ablenkte, schlich sich ein Mittäter an die Kassen und stahl unbemerkt Bargeld. Der Diebstahl fiel erst später, als die Täter bereits fort waren, auf. Lediglich vom Täter, der ablenkte, liegt eine Beschreibung vor. Demnach handelte es sich um einen um die 40 Jahre alten, rund 175 cm großen und leicht korpulenten Mann mit schwarzen Haaren und Stoppelbart. Er trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt mit auffällig rot glitzerndem Schriftzug. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen. Zugleich warnt die Polizei vor derartigen Begehungsweisen. Die Beamten bitten darum, Kassen stets verschlossen zu halten und achtsam zu sein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

