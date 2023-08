Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Großbrand in Oyten - Hoher Sachschaden

Oyten (ots)

Feuerwehr und Polizei mussten am Donnerstagnachmittag zu einem Großbrand im Industriegebiet nahe der A1 ausrücken. An der Straße An der Autobahn war eine Firmenhalle unter anderem für Garten- und Pflanzgefäße in Brand geraten. Ein Mitarbeiter eines benachbarten Betriebes hatte den Brand kurz nach 17 Uhr entdeckt und Alarm geschlagen. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer stand die Lager- und Geschäftshalle im hinteren Bereich bereits in Vollbrand, offene Flammen und Rauch schlugen aus dem Gebäude. Aufgrund der Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf die vorderen Geschäftsräume verhindert werden. Letztlich wurde bei dem Großbrand niemand verletzt, der Sachschaden ist jedoch beträchtlich und dürfte ersten, vorsichtigen Schätzungen im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Während der Löscharbeiten befand sich bereits eine spezialisierte Tatortaufnahme der Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Brandort. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt das Polizeikommissariat Achim. Eine detaillierte polizeiliche Spurensuche am Brandort erwies sich am Freitagvormittag jedoch als unmöglich, da der Brand wieder aufkeimte, woraufhin die Feuerwehr auch am Freitag nochmals löschen musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell