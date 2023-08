Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 29-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall; Zwei weitere junge Männer schwer verletzt

Kirchlinteln/Luttum (ots)

Bei einem tragischen Verkehrsunfall auf der Armsener Dorfstraße (K38) ist am Donnerstagabend ein 29-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen, zwei weitere junge Männer erlitten schwere Verletzungen. Kurz vor 23 Uhr befuhr der 29-Jährige mit einem Skoda Superb die Armsener Dorfstraße aus Weitzmühlen kommend in Richtung Luttum. Aus ungeklärter Ursache kam er hier, wo Tempo 100 km/h zulässig ist, ersten Ermittlungen zufolge alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit einem Straßenbaum und kam letztlich schwer beschädigt und entgegengesetzt zur ursprünglichen Fahrtrichtung im rechten Seitenraum zum Liegen. Der 29-Jährige wurde infolge des Unfallgeschehens aus dem Pkw geschleudert und erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Seine beiden 21 und 22 Jahre alten Mitfahrer wurden mit einem Rettungswagen schwer verletzt in umliegende Kliniken gefahren. Der 22-Jährige musste zuvor noch von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme durch die Polizei Verden sowie der Bergung des zerstörten Skodas musste die K38 in beiden Richtungen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell