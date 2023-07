POL-BOR: Gronau - Alkoholisierter Pedelecfahrer verursacht Unfall

Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Gildehauser Straße; Tatzeit: 14.07.23, ca. 23.40 Uhr; Ein noch unbekannter Täter hebelte in der Nacht zum Samstag gegen 23.40 Uhr eine Fensterscheibe aus dem Rahmen und gelangte so in das DRK-Gebäude an der Gildehauser Straße. Mit einem Notebook und einer Geldkassette flüchtete er wenig später und wurde dabei von Zeugen beobachtet. Auf der Flucht verlor er das entwendete Notebook. Der ...

mehr