POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/ Osterholz vom 12.08.2023

+++ Landkreis Verden +++

Thedinghausen

Am Freitagvormittag wurde ein 59-jähriger Pkw-Fahrer in Thedinghausen kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholisierung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Oyten

In den frühen Samstagmorgenstunden kam der Autobahn A 1 in Fahrtrichtung Bremen hinter der Anschlussstelle Posthausen zu einem Auffahrunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug in Form eines Tiertransporters. Nachdem der Transporter auf den, auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Sattelzug auffuhr, kippte der Transporter auf die Seite und blieb auf dem mittleren Fahrstreifen liegen. Der 39-Jährige Fahrer des Transporters konnte sich leicht verletzt selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch einen Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzugfahrer sowie die geladenen Tiere blieben unverletzt. Die Autobahn musste zur Reinigung der Fahrbahn für kurze Zeit voll gesperrt werden.

+++ Landkreis Osterholz +++

Ritterhude

Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Kreisstraße 8 in Richtung Ritterhude. In einem Kurvenbereich geriet er über die Mittellinie und kollidierte mit der linken Fahrzeugseite des entgegenkommenden Pkw eines 35-Jährigen. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 22-Jährigen ergab einen Wert von 0,58 Promille, woraufhin bei ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Osterholz-Scharmbeck

Eine 21-Jährige befuhr Freitagmittag mit ihrem Pkw die Straße Im Hof und beabsichtigte auf die Straße Unter den Linden einzubiegen. Hierbei übersah sie eine von rechts kommende 21-Jährige auf ihrem Rennrad. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Lilienthal

Am Freitagnachmittag befuhr ein 51-Jähriger Fahrer eines Motorrades die Kreisstraße 8 in Lilienthal, im Ortsteil Kleinmoor. Aus bislang unbekannten Gründen bremste der vor ihm fahrende Pkw zwei Mal abrupt ab. Der 51-Jährige Motorradfahrer musste daraufhin stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer verließ die Unfallstelle ohne seine Personalien zu hinterlassen.

