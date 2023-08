Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/ Osterholz vom 13.08.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

+++ Landkreis Verden +++

Verden

Am frühen Samstagmorgen geriet ein 17-Jähriger mit einem Trecker in der Eitzer Straße von der Fahrbahn ab, streifte hierbei einen Straßenbaum, durchbrach einen Holzzaun, rutschte anschließend die Böschung hinab und kam seitlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Stehen. Es entstand entsprechender Sachschaden. Der Fahrzeugführer verließ zunächst die Unfallstelle und wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten unverletzt an der Wohnanschrift angetroffen. Die Bergung durch einen Abschleppdienst dauerte bis in den Samstagvormittag hinein.

Dörverden

In der Stedorfer Bahnhofstraße kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Auf bislang unbekannte Weise wurde in den Flur des Hauses gelangt und dort eine Wohnungstür aufgetreten. Aus der Wohnung wurden Bekleidungsgegenstände und Bargeld entwendet.

Posthausen

Bei einem Auffahrunfall am Samstagnachmittag wurde in Posthausen eine 60-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zu dem Verkehrsunfall kam es, weil ein 30-jähriger Fahrer eines Pkw die vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Fahrzeuge zu spät erkannte und auf den vor ihm fahrenden Pkw auffuhr, indem sich die 60-Jährige befand. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------- -------- ------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------

+++ Landkreis Osterholz +++

Osterholz-Scharmbeck

Am Samstagmittag befuhr eine 64-jährige mit ihrem Pkw die Straße An der Handloge und beabsichtigte nach links in die Straße An der Hören abzubiegen. Eine dahinter befindliche 21-jährige wollte mit ihrem Pkw den vor ihr fahrenden Pkw passieren, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligte wurden hierbei leicht verletzt, wobei die 64-Jährige vorsorglich mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell