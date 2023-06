POL-EL: Lingen - Skoda-Fahrer bespuckt - Zeugen gesucht

Meppen (ots) - Am Sonntag zwischen 00.00 Uhr und 00.20 Uhr kam es in der Schützenstraße in Meppen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. An einem dort abgestellten PKW, BMW 5, wurden Radmuttern eines Reifens gelockert, sodass dieser sich während der Fahrt löste. Verletzt wurde dabei niemand. Zudem wurde das Fahrzeug im vorderen Bereich zerkratzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa ...

