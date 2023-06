Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Zeugen nach Raub gesucht

Freren (ots)

Am Sonntag kam es gegen 15.05 Uhr in der Loher Straße in Freren zu einer Raubstraftat. Der Tatverdächtige entwendete aus einem Fahrradkorb eine Handtasche und ein Handy. Bei seiner anschließenden Flucht wurde er von bislang unbekannten Zeugen aufgehalten. Zur weiteren Aufklärung des Sachverhaltes, werden die bislang unbekannten Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Rufnummer: 05977 204360 zu melden.

