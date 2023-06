POL-EL: Ohne - Zeugen nach Einbruch gesucht

Twist (ots) - Gestern Abend gegen 17.30 Uhr begaben sich mehrere Personen in den See Blaue Lagune am Campingplatz in Neuringe. In der Mitte des Sees beobachteten Zeugen, wie eine der Personen sich augenscheinlich nicht mehr über Wasser halten kann und unterging. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus, um den jungen Mann zu finden. Dabei wurde neben der Tauchergruppe auch ...

mehr