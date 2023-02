Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Einbrüche in Kleingartenanlage

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

In der Zeit von 11.02.2023, 16.00 Uhr, bis 12.02.2023, 09.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in 6 Gartenhäuser in der Kleingartenanlage an der Philipp-Best-Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Elektrokabel entwendet. Die Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell