POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Diebstahl eines Mähroboters

Dörverden. In der Nacht auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück an der Bahnhofstraße einen Mähroboter samt Ladestation. Die Diebe werden mit dem hochwertigen Gerät der Marke Husqvarna wohl nichts anfangen können, da es durch eine PIN gesichert ist und ohne diese nicht in Betrieb genommen werden kann. Hinweise nimmt die Polizeistation Dörverden unter Telefon 04234/943960 entgegen.

Einbruch am helllichten Tage

Achim. Unbekannte Täter brachen am Dienstag zwischen 17 und 18:30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Mühlenfeldstraße ein. Die Unbekannten nutzten ersten Ermittlungen zufolge ein auf Kipp stehendes Fenster, um am helllichten Tage in das Haus zu gelangen, wo sie Schmuck und Bargeld erbeuteten. Unerkannt flüchteten sie letztlich vom Tatort. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Achimer Straße: BMW fährt in Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Verden. Auf der Achimer Straße kam es am Dienstag kurz vor 20 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein Fahrer eines grauen BMW 3er war aus Langwedel kommend in Richtung Dauelsen unterwegs. Zeugen zufolge sei dieser BMW plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn ausgeschert, um einem entgegenkommenden Auto, in dem ein 23-Jähriger am Steuer saß, frontal entgegenzukommen. Der 23-Jährige habe auf den Gehweg der Achimer Straße ausweichen müssen, um einen Unfall zu verhindern. Die Ermittlungen der Polizei Verden richten sich mittlerweile gegen einen 33-Jährigen, der mit dem grauen BMW unterwegs war. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Krad-Fahrer verletzt

Blender/Einste. Verletzungen erlitt am Dienstagmorgen gegen 5:30 Uhr ein 23-jähriger Krad-Fahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Einster Hauptstraße (L202). Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer bog von der Straße Laake auf die L202 ein, dabei übersah er den von links herannahenden Krad-Fahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 10.000 Euro.

Wer hatte Grünlicht?

Langwedel/Etelsen. Auf der Kreuzung Bremer Straße/Etelser Bahnhofstraße stießen am Dienstag gegen 9:45 Uhr zwei kreuzende Autos zusammen. Beteiligt waren ein 40-jähriger Renault-Fahrer und eine 64-jährige Smart-Fahrerin. Bei der Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen, der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Beide Beteiligten gaben bei der Unfallaufnahme an, dass sie jeweils Grünlicht hatten. Mögliche Zeugen des Unfalls werden daher gebeten, sich unter Telefon 04232/934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Unfall im Bremer Kreuz: Transporter gerät in Brand

Achim. Im Bremer Kreuz geriet am Dienstag gegen 13 Uhr nach einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ein Transporter in Brand. Auf dem Parallelfahrstreifen der A27 Richtung Cuxhaven fuhr ein 45-jähriger Fahrer eines Transporters auf ein Stauende und schob drei vor ihm befindliche Fahrzeuge zusammen. Dabei erlitten in einem BMW zwei Personen Verletzungen, eine Person wurde sogar schwer verletzt. In einem VW erlitt ein 23-Jähriger leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher und der Fahrer eines Lkw blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme geriet der Transporter in Brand, die Flammen griffen sogar noch auf den BMW über. Daraufhin musste noch die Feuerwehr anrücken und das Feuer ablöschen, was zu einer weiteren Verzögerung und Behinderung des Verkehrs führte. Letztlich entstand ein Gesamtschaden von rund 100.000 Euro. Gegen den 45-Jährigen leitete die Autobahnpolizei Langwedel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 wurden am Dienstag gegen 15:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 21-jährige Autofahrerin war auf der A1 in Richtung Bremen unterwegs, als sie nahe des Bremer Kreuzes am Stauende auf einen VW auffuhr und diesen auf einen Lkw schob. Bei der Kollision erlitt die 21-Jährige schwere, die 45-Jährige VW-Fahrerin leichte Verletzungen. Beide Frauen mussten mit Rettungswagen in Kliniken in Krankenhäuser gefahren werden. Außerdem mussten beide Autos abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Führerschein beschlagnahmt

Schwanewede/Brundorf. Beamte der Polizei Osterholz beendeten am Dienstagnachmittag eine Trunkenheitsfahrt. Sie stoppten auf der Betonstraße einen 44-jährigen Opel-Fahrer, der, wie sich herausstellte, erheblich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ein vorläufiges Ergebnis von 2,2 Promille. Daraufhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes, ließen eine Blutentnahme durchführen und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Tieffliegender Vogel: Radfahrerin stürzt

Ritterhude. Auf dem Hengstweg kam am Dienstag gegen 8:30 Uhr eine 27-jährige Radfahrerin mit vierjährigem Kind auf dem Kindersitz zu Fall. Die Frau hatte einem tieffliegenden Vogel ausweichen müssen, woraufhin sie die Kontrolle verlor und stürzte. Mutter und Kind erlitten durch den Sturz leichte Verletzungen, beide wurden daraufhin mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

