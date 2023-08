Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Verletzte nach Verkehrsunfall

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der Uesener Feldstraße (L156) nahe der Anschlussstelle Achim-Ost kam es am Donnerstag gegen 16:20 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein 63-jähriger Tesla-Fahrer war auf der L156 von Bassen kommend in Richtung Achim unterwegs. Zeugen zufolge beschleunigte der Tesla-Fahrer plötzlich stark und geriet in Höhe der Autobahnüberführung aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem Mercedes einer entgegenkommenden 34-jährigen Frau kollidierte. Anschließend schleuderte der Tesla noch gegen einen VW, in dem eine dreiköpfige Familie (34, 27 und 3 Jahre alt) saß. Durch den Unfall wurden alle fünf Personen verletzt, sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gefahren. Der Gesamtschaden an den drei Autos, die allesamt abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 45.000 Euro. Ein beim Tesla-Fahrer durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Gegen ihn leiteten die Beamten Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die L156 musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Zwei Personen verletzt

Achim. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen gegen 7:25 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Embser Landstraße (L167), zudem wurden zwei Personen verletzt. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer fuhr einer vor ihm fahrenden 27-jährigen VW-Fahrerin auf, woraufhin deren Wagen durch die Wucht des Aufpralls in den Gegenverkehr geschoben wurde, wo sie mit einem weiteren BMW kollidierte, in dem ein 29-Jähriger Mann am Steuer saß. Die 27-Jährige und der 29-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Alle drei Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell