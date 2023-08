POL-VER: Gemeinsame Pressemitteilung von Landkreis Osterholz und Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN Zwei Einbrüche an der Diensthoper Straße Dörverden. Aus einem Einfamilienhaus an der Diensthoper Straße entwendeten unbekannte Täter zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag diversen Schmuck. Zuvor hatten sie ein Fenster gewaltsam geöffnet und waren in das Haus eingedrungen, um alle Räumlichkeiten zu durchwühlen. In einem weiteren Wohnhaus in derselben ...

mehr