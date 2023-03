Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer fährt Kind auf Rad an und flüchtet- Zeugen gesucht!

Dossenheim (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag, 19.März, kam es gegen 17.20 Uhr an der Kreuzung Wilhelmstraße/Friedrichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 9-jähriges Kind leicht verletzt wurde. Das Kind fuhr mit ihrem Fahrrad auf der abschüssigen Wilhelmstraße und musste an der Friedrichstraße anhalten. Dem hinter ihr befindlichen Auto gelang es nicht, rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf das Fahrrad des Kindes auf. Das Kind stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Der Autofahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kind kam nach dem ersten Schreck nach Hause, begab sich mit seinen Eltern in ein umliegendes Krankenhaus, und wurde glücklicherweise am selben Tag wieder entlassen. Durch die Eltern wurde Anzeige wegen Fahrerflucht gestellt. Bei dem Pkw soll es sich um einen roten Kleinwagen handeln. Zu dem oder der Fahrerin ist nichts bekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem/der Fahrzeugführer/-in machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg, unter Tel.: 0621 174 4161 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell