POL-MA: Heidelberg, Bahnstadt: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In dem Zeitraum von Sonntagabend, den 12.03. gegen 22 Uhr, bis Montagmorgen, 13.03, gegen 06 Uhr, wurde ein Auto in einer Tiefgarage in der Nightingalestraße durch einen unbekannten Täter beschädigt. Freitagmorgen, den 21.03. gegen 00:15 Uhr, wurde abermals ein Fahrzeug in der Tiefgarage beschädigt. Glücklicherweise konnte der Täter jedoch von einem aufmerksamen 28-jährigen Zeugen beobachtet werden, weshalb er im späteren Verlauf die Polizei alarmierte. Der Täter konnte im Nachgang ermittelt werden. Folgeermittlungen durch das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ergaben, dass in der Vergangenheit womöglich noch weitere Fahrzeuge beschädigt wurden. Deswegen bittet die Polizei, mögliche Geschädigte, aber auch Zeugen, sich beim Polizeirevier Heidelberg Mitte, unter Tel.: 06221 18570, zu melden.

