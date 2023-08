POL-VER: Pressemitteilung vom 21.08.2023: ++ Zeugen nach Raub und Unfallfluchten gesucht ++ Fahrer nach Unfallflucht festgestellt ++ Alkoholdiebe geschnappt ++

Landkreis Osterholz (ots) - Gleich mehrfach haben erneut Taschendiebe zugegriffen. Allein am Donnerstag registrierte die Polizei vier Taten im Kreisgebiet, davon zwei Taten in Schwanewede und je eine Tat in Lilienthal und Grasberg. In allen Fällen hatten es die Diebe auf die Geldbörsen von älteren Menschen abgesehen, die in Verbrauchermärkten einkauften oder gerade Bankgeschäfte erledigten. In zwei Fällen gelangten ...

