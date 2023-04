Kleve (ots) - Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (20. April 2023) die Scheibe einer Arztpraxis an der Lindenallee eingeschlagen. Gegen 2:30 Uhr hörte ein Anwohner das Glas splittern, anschließend sah er zwei dunkel gekleidete, männliche Personen vom Nachbargrundstück flüchten. Die Männer liefen in Richtung Weyerstege. Zeugen, ...

