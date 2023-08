Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Brand einer Strohballenpresse ++ Motorradfahr gerät in Gegenverkehr ++

Landkreis Verden (ots)

++ Brand einer Strohballenpresse ++

Kirchlinteln. Am Mittwochnachmittag geriet eine Strohballenpresse in der Speckener Straße in Brand.

Gegen 16:00 Uhr entwickelte sich an einer Strohballenpresse ein Brand, der durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ersten Informationen zufolge fing die Heuballenpresse während der Fahrt Feuer. Ein technischer Defekt wird für möglich gehalten. Der Zentrale Kriminaldienst Verden ermittelt nun in dieser Sache.

++ Motorradfahr gerät in Gegenverkehr ++

Riede. Gegen 15:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Felder Dorfstraße in Riede. Hierbei verletzten sich vermutlich zwei Personen.

Ein Motorradfahrer befuhr die Felder Dorfstraße und beabsichtigte ersten Informationen zufolge einen Pkw zu überholen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Fahrer eines Chevrolets und bremste aus diesem Grund sein Motorrad stark ab. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich vermutlich schwer. Das Motorrad streifte daraufhin seitlich das entgegenkommende Fahrzeug, welches daraufhin ebenfalls verunfallte. Der Fahrer verletzte sich infolge des Unfalls ebenfalls, zum Ausmaß können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Pkw und das Motorrad wurden abgeschleppt. Die Straße musste für die Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt werden

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell