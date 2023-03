Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sprengung von Zigarettenautomaten

Saalfeld/ Rudolstadt (ots)

Gegen 23:20 sprengten zwei bislang Unbekannte gestern Abend einen Zigarettenautomaten in der Pestalozzistraße in Saalfeld. Die Personen, die Zeugenaussagen zufolge mit Fahrrädern vom Tatort in Richtung Remschütz flüchteten, erbeuteten offensichtlich Zigaretten und Bargeld in unbekannter Menge/ Höhe. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnten die Personen nicht mehr festgestellt werden. Kurz nach 05 Uhr morgens versuchten zunächst Unbekannte dann weiterhin, einen Zigarettenautomat in der Debrastraße in Rudolstadt zu sprengen. In dem Zusammenhang konnten nach Zeugenhinweisen zwei Männer in Tatortnähe mit Fahrrädern aufgegriffen werden, die möglicherweise mit dem versuchten Einbruch in Zusammenhang stehen. Der genaue Tathergang, ein Tatzusammenhang mit der Sprengung in Saalfeld sowie eine mögliche Beteiligung weiterer Personen ist Gegenstand der momentanen Ermittlungen der KPI Saalfeld. Zeugen, die sachdiendliche Hinweise geben können, wenden sich an die Kriminalpolizeiinspektion unter 03672-417 1464.

