Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wiederholt Diebstähle von drei Katalysatoren

Saalfeld/ Rudolstadt (ots)

Erneut kam es in mehreren Fällen zum Diebstahl von Katalysatoren an geparkten PKW in Saalfeld und Rudolstadt. Unbekannte entfernten in zwei Fällen in der Lendenstreichstraße in Saalfeld sowie bei einem Toyota in der Franz-Liszt-Straße in Rudolstadt auf unbekannte Art und Weise (mutmaßlich mit einem Schneidewerkzeug herausgetrennt) die Katalysatoren. Die jeweils Geschädigten bemerkten die Umstände zumeist, als deren PKW beim Starten sehr laut waren und stellten anschließend den Verlust fest. In diesen Fällen entstand Sachschaden von jeweils mehr als 1000,00 Euro. Zeugen, die am zurückliegenden Wochenende (genauere Eingrenzung des Tatzeitraumes zumeist nicht möglich) Verdächtiges bemerkt haben, wenden sich an die Saalfelder Polizei.

