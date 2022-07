POL-BOR: Rhede - Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bocholt (ots) - Ohne Beute flüchteten Unbekannte nach einem Einbruch in Bocholt. Die Täter hatten sich am Montag, 18.07.2022, gegen 01.30 Uhr über ein Gerüst Zugang auf ein Firmengelände an der Franzstraße verschafft und dort Schlösser eines Containers aufgebrochen. Das Vorhängeschloss sowie ein Gerüstteil nahmen die Einbrecher mit. Es besteht vermutlich ein Tatzusammenhang mit dem Einbruch in eine Pizzeria auf ...

