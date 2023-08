POL-VER: ++ Gemeinsame Kontrollen von Gewerbebetrieben ++

Landkreis Verden (ots) - Verden. Bei einem Parteibüro der Partei "Bündnis 90 - Die Grünen" wurden Beschädigungen an den Schaufenstern im Innenstadtbereich festgestellt. Ein Mitarbeiter der in der Grünen Straße ansässige Parteizentrale meldete am vergangenen Freitag drei Beschädigungen an der dortigen Verglasung. Diese seien vermutlich zwischen dem 04.08.2023 ...

mehr