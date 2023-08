Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Obererbach: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht !

Obererbach (ots)

Am Freitag, dem 04.08.2023, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein weißer Mercedes Sprinter den Schlierfelder Weg in Obererbach. Beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren scherte er auf Höhe der Hausnummer 14 in die Hofeinfahrt ein. Dabei beschädigte er mit seinem Fahrzeugheck eine ca. 60 cm hohe Mauer. Der Mercedes Sprinter wurde im hinteren Bereich beschädigt, Fahrzeugteile blieben an der Unfallstelle liegen. Der Fahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen der Unfallflucht werden gesucht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell