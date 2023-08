Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Falsche Spendensammler fallen erneut auf - landkreisübergreifend ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Achim. Bereits am 12.07.2023 sammelten falsche Spendensammler Geld für Bedürftige. Gegen 13:00 Uhr sammelten drei Männer im Alter zwischen 19 und 25 Jahren im Bereich eines Lebensmittelmarktes in der Straße Bierdener Kämpe Spenden - angeblich im Namen des Landesverbandes für behinderte und taubstumme Kinder. (wir berichteten am 21.07.2023).

Ritterhude. Am Mittwoch, den 23.08.2023, gegen 11:45 Uhr fiel die entsprechende Tätergruppierung erneut auf. In diesem Fall jedoch im Bereich des Rewe-Marktes in der Riesstraße.

Der Kriminal- und Ermittlungsdienst Achim ermittelt nun weiterhin wegen des Verdachts des Betruges.

Mögliche Spender werden geben, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden. Zudem sucht die Polizei nach Zeugen, die weitere Hinweise zu den Spendensammlern geben können.

Grundsätzlich rät die Polizei in solchen Fällen zu folgenden Hinweisen:

- Lassen Sie sich nicht von Spendensammlern überrumpeln.

- Hinterfragen Sie den Spendenzweck. Informieren Sie sich zu Hause in Ruhe über mögliche Spendenmöglichkeiten.

- Egal ob an der Haustür oder in der Öffentlichkeit: Trauen Sie sich das Gespräch zu unterbrechen. Schließend Sie die Haustür oder verlassen Sie die Örtlichkeit. Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Im Zweifel rufen Sie immer die Polizei. Notieren Sie sich gegebenenfalls besondere Merkmale zum Aussehen der Personen.

- Bitten Sie weitere Passanten um Unterstützung, sollten Sie sich in einer Situation unwohl fühlen und Schwierigkeiten haben dieser zu entkommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell