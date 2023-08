Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung von 27.08.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Verden. Verkehrsunfallflucht - Am Samstagvormittag kam es in der Schulstraße in Verden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Fahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz von Kaufland ordnungsgemäß abgestellten VW Renault, sodass am Fahrzeugheck erheblicher Schaden entstand. Auf Grund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug vermutlich um einen Lkw oder ähnliches handeln. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04231 / 8060 zu melden.

Bereich Achim

Blender. Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer - Am späten Samstagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 20 in Blender. Ein 50-jähriger bog mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann von einer Ackerfläche nach rechts auf die Kreisstraße Im Knick in Richtung Schwarme ab. Dabei übersah er einen von links herannahenden 22-jährigen Motorradfahrer aus Emtinghausen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr nahezu ungebremst auf den Anhänger des landwirtschaftlichen Fahrzeuges auf. Durch die Kollision erlitt der 22-jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Bremer Klinik verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden per Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Oyten. Mehrere Einbruchdiebstähle - Samstagvormittag kam es zwischen 08:15 Uhr und 13:00 Uhr zu insgesamt drei Einbruchdiebstählen in der Gemeinde Oyten. Eine versuchte Tat ereignete sich im Brunnenweg im Bereich des Ortskernes. Die zwei weiteren Einbrüche erfolgten in der Ortschaft Bassen. Hier gelangten die Täter in der Straße Köbens in ein Einfamilienhaus und durchwühlten mehrere Räumlichkeiten. In unmittelbarer Tatortnähe kam es zu einem weiteren Einbruch im Heckenweg. Die Täter nutzten in diesem Fall ebenfalls die Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Haus. Sollten Zeugen sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werde sie gebeten sich bei der Polizei Oyten unter der 04207-911060 zu melden.

Ottersberg. Verkehrsunfallflucht - In den späten Freitagabendstunden ereignete sich zwischen 21:45 Uhr und 21:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht im Ottersberger Gemeindeteil Fischerhude. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Molkereistraße und streifte beim Vorbeifahren einen schwarzen Renault Clio, welcher ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand stand. An dem Renault entstand ein Schaden am linken Außenspiegel. Der Unfallfahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Die Polizei hat nun Ermittlungen zum unfallflüchtigen Fahrzeugführer aufgenommen. Mögliche Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei in Ottersberg unter der 04205-315810 zu melden.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

A27, AS Langwedel in Rtg. Hannover. Zwei erheblich überladene Autotransporter und ein gefälschter Führerschein - Bei zwei identisch verlaufenden Kontrollen stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel jeweils eine erhebliche Überladung der zulässigen Gewichte fest. Das Zuggesamtgewicht wurde hierbei um mehr als 2000 KG überschritten. Die Weiterfahrten wurden untersagt und es mussten 2 von 3 transportierten Pkw abgeladen werden. Während der 31-jährige polnische Fahrer des ersten Transporters nach Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 785 Euro die Fahrt nach Abladung fortsetzen durfte, wurde bei dem 53-jährigen Fahrer des zweiten Transporters aus dem Kosovo festgestellt, dass der vorlegte Führerschein gefälscht war. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2000 Euro angeordnet. Das Falsifikat wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell