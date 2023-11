Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Einbruch in Postfiliale - Zweiter Einbruchsversuch im Nahbereich - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (18.30 Uhr) und Montagmorgen (8 Uhr) haben auch im Osnabrücker Nordkreis Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Ziele ihrer kriminellen Machenschaften wurden eine Postfiliale und ein Kiosk in der Bahnhofstraße. Beim Letzten blieb es jedoch beim Versuch. Nach dem Einschlagen einer Scheibe versperrten Gitterstäbe den Tätern den Weg in das Objekt, welches sich in der Nähe der Koppelstraße befindet. Die Einbrecher gaben schließlich auf und flüchteten. Im Fall der nahegelegenen Postfiliale hingegen gelang den Tätern ein gewaltsames Einbringen in das Gebäude. Im Innern brachen die Unbekannten zahlreiche Spinde auf und nahmen eine geringe Summe Bargeld an sich. Darüber hinaus öffneten die Einbrecher zahlreiche Pakete auf der Suche nach Wertgegenständen. Ob sie dabei auch fündig wurden, ist derzeit unbekannt. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Mitarbeitern war der Einbruch am Montagmorgen aufgefallen, sie informierten sofort die zuständige Polizeidienststelle. Ein Team der Spurensicherung machte sich daraufhin auf den Weg und sicherte vorhandene Spuren. Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Quakenbrück unter 05431/907760 zu melden.

