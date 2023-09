Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreistes Trio beklaut Mann in Krankenfahrstuhl: Polizei sucht Zeugen in Herkulesstraße

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Das Opfer von drei besonders dreisten Dieben wurde am gestrigen Mittwochabend im Kasseler Stadtteil Vorderer Westen ein in einem Krankenfahrstuhl sitzender Mann. Der 63-Jährige hatte sich in dem motorisierten Rollstuhl an dem runden Unterstand an der Herkulesstraße, Ecke Freiherr-vom-Stein-Straße, aufgehalten. Als er gegen 18:10 Uhr einen als Geldbörse genutzten Klarsichtbeutel herausholte, in dem sich seine Wertsachen befanden, kamen die drei jungen Täter auf den Mann zu und nutzten ihre Überlegenheit aus, indem sie ihm den Beutel aus der Hand rissen. Anschließend flüchteten die Diebe mit erbeutetem Bargeld und Papieren des 63-Jährigen über die Wilhelmshöher Allee in Richtung Hansteinstraße, wo sich ihre Spur verliert. Von den 16 bis 17 Jahre alten und männlichen Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1. Ca. 1,80 Meter groß, schlank, hellhäutig, kurze blonde Haare, helle Jacke, gestreiftes Shirt, kurze khakifarbene Hose.

2. Ca. 1,75 Meter groß, sportliche Figur, dunklerer Teint, kurze dunkle Haare, Sweatjacke, Dreiviertel-Hose.

3. Ca. 1,65 Meter groß, normale Statur, dunkelhäutig, kurze kleingelockte Haare, dunkles Shirt, schwarz-weiß gestreifte Hose.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die drei Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell