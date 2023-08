Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Zwei E-Scooter und ein E-Bike entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23./24.08.2023, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Inmotion Technologie", welcher im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Waldeckstraße abgestellt war. Der Roller hat einen Wert von rund 600 Euro. In der gleichen Nacht wurde ebenfalls in der Waldeckerstraße ein oliv grünes E-Bike, Thron2 der Marke Fokus entwendet, welches verschlossen hinter einem Einfamilienhaus abgestellt war. Ein weiterer Diebstahl fand Donnerstagnacht, 24.08.2023, zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr in der Schwarzwaldstraße statt. Hier wurde ein schwarzer E-Scooter "Xiaomi Electric, 4 Ultra" aus einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich hier auf rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) bittet um sachdienliche Hinweise.

md/ts

