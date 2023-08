Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 24.08.2023 kam es im Zeitraum zwischen 16:30 und 16:45 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarkts in der Kronenstraße in Denzlingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter roter Kleinwagen im Heckbereich beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem gesuchten Unfallverursacher geben können.

