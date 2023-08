Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Landkreis: Folgemeldung zu: Neuenburg: Verletzter Mann mit Stichverletzung aufgefunden hier: Ermittlungen wegen versuchtem Tötungsdelikt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Geschädigte von einer bislang unbekannten männlichen Person von hinten angesprochen und nachdem dieser sich zu dem Mann umdrehte unvermittelt und wortlos mit einem Messer in den Bauch gestochen worden sein.

Anschließen habe der Unbekannte den Geschädigten zu Boden gestoßen und sei dann zu Fuß geflüchtet.

Der Geschädigte zog sich hierbei eine Stichverletzung zu und musste in einer Klinik operiert werden.

Der Unbekannten, welcher zu Fuß flüchtete soll über 170cm groß gewesen sein, trug eine dunkle Hose und hatte dunkle lange Haare.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) ermittelt wegen einem versuchten Tötungsdelikt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

_______________________ Erstmeldung:

POL-FR: Neuenburg: Verletzter Mann mit Stichverletzung aufgefunden

Freiburg Am 19.08.2023, gegen 23.25 Uhr wurde in der Bahnhofstraße in Neuenburg ein 25-jähriger Mann mit einer Stichverletzung aufgefunden.

Der Schwerverletzte, bei dem es sich um einen afghanischen Staatsangehörigen handelt, wurde in eine umliegende Klinik eingeliefert.

Hintergründe der Tat und die Umstände des Tatablaufs sind momentan Gegenstand er kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

