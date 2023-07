Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Alteck

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 11.07.2023 kam es gegen 21:48 Uhr zu einem Alleinunfall auf dem Streckabschnitt Alteck. Ein 21jähriger PKW Fahrer fuhr von Anhausen in Richtung Neuwied. Im Verlauf einer Linkskurve kam er mit seinem PKW auf feuchter Fahrbahn von dieser ab und touchierte zunächst mit seiner Front die rechte Schutzplanke. Durch den Aufprall riss die Motorhaube ab und blieb in der Schutzplanke stecken. Der PKW drehte sich und kollidierte anschließend mit der hinteren linken Fahrzeugseite erneut mit der Schutzplanke. Hierbei brach die hintere Achse. Anschließend kam der PKW auf der mittleren der drei Fahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer verletzt sich leicht. Andere Fahrzeuge sind an dem Unfall nicht beteiligt. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

