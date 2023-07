POL-PDNR: 1. Pressemeldung der PI Altenkirchen vom 12.07.2023 2. Altenkirchen - Fahrt unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 11.07.2023 wurden in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr eine Laserkontrolle auf der Alteck, L258 zwischen Neuwied und Anhausen durchgeführt. Erlaubt sind dort 70 km/h, der Tagesschnellste wurde mit 104 km/h gemessen. Insgesamt wurden 12 Fahrzeugführer beanzeigt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: ...

