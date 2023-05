POL-OS: Bad Essen: Feuer im Gewerbebetrieb - Keine Verletzten

Bad Laer (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (00.30 Uhr) haben sich Unbekannte in dem "Winkelsettener Ring" an einem parkenden Sprinter zu schaffen gemacht. Aus dem Transporter, der auf dem Parkplatz einer Pension in der Nähe der "Hagestraße" abgestellt war, nahmen die Diebe zahlreiches Werkzeug an sich und flüchteten anschließend über ein angrenzendes Feld. Dabei ...

mehr