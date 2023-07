POL-PDNR: Geschwindigkeitskontrolle auf der Alteck

Steinebach/Sieg (ots) - Am 11.07.2023 drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum 06:00 bis 11:30 Uhr in die Garage eines Anwohners in der Heldenwiese, 57520 Steinebach/Sieg ein und entwendeten ein hochwertiges, blaues Pedelec der Marke "Haibike XDuro AllMtm" im Wert von ca. 4600 Euro. Die Täter brachen hierzu eine rückwärtige Holztür der Garage auf. Wer kann Hinweise zur Tat oder den Tätern geben? Sachdienliche ...

mehr