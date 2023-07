POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A8

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (25.07.2023) stürzte ein 45-Jähriger in der Ostrachstraße von einer Leiter und verletzte sich dabei schwer. Gegen 10.00 Uhr verrichtete der 45-Jähriger Arbeiten in Höhe von etwa vier Metern. Hierzu hatte er eine Aufstellleiter an die Wand gestellt. Die Leiter rutschte, offenbar aufgrund eines zu steilen Anstellwinkels weg und der 45-Jährige stürzte ...

