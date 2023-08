Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Fahrzeug auf Parkplatz von Einkaufsmarkt angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Opel Corsa wurde am Donnerstag, 24.08.2023 zwischen 18.50 Uhr und 19.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Brückenstraße beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Corsa am rechten Fahrzeugheck. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hofft auf sachdienliche Hinweise.

md/ts

