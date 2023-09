Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgänger angefahren und geflüchtet: Ermittler fahnden nach schwarzem BMW Kombi und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen BMW soll am gestrigen Mittwochabend gegen 22:25 Uhr am "Entenanger" in Kassel einen Fußgänger angefahren haben und anschließend geflüchtet sein. Der verletzte 24-jährige Fußgänger hatte selbst kurz nach der Kollision die Rettungsleitstelle alarmiert. Wie er anschließend der zum Unfallort geeilten Streife des Polizeireviers Mitte schilderte, war er in Höhe der Mittelgasse über die Straße "Entenanger" gegangen. Als er die Fahrbahn fast überquert hatte, sei er seitlich von dem in Richtung "Graben" fahrenden Auto erfasst worden. Nach dem Zusammenstoß habe der Fahrer des BMW wenige Meter weiter kurz angehalten, sei dann aber einfach in Richtung Steinweg weggefahren, so der 24-Jährige aus Schauenburg. Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Pkw, der als schwarzer BMW Kombi mit Kasseler Kennzeichen beschrieben wurde, verlief bisher ohne Erfolg. Das Auto soll von einem Mann mit dunklen Haaren gesteuert worden sein. Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit leichten Verletzungen und einem Schock in ein Krankenhaus.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

