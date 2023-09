Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streitschlichter in Oberzwehren niedergeschlagen und durch Biss verletzt: Täterhinweise erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der Straßenbahnhaltestelle "Mattenberg" in Kassel-Oberzwehren ereignete, suchen derzeit die Ermittler der EG 1 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Dort waren zwei 33 und 29 Jahre alte Männer auf ein streitendes Pärchen aufmerksam geworden und wollten couragiert einschreiten. Völlig unvermittelt griff der Mann die beiden Schlichter an, indem er den 33-Jährigen brutal mit einem Gegenstand niederschlug und den 29-Jährigen durch Schläge sowie einen Biss in den Arm verletzte. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Begleiterin in Richtung der Straße "Waranwiesen", wo sich seine Spur verliert. Der 33-Jährige erlitt bei dem Angriff so schwere Kopfverletzungen, dass er später im Rettungswagen kurzzeitig bewusstlos wurde. Er wurde ebenso wie der 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, das beide aber inzwischen wieder verlassen konnten.

Die Tat in der Altenbaunaer Straße hatte sich in der Nacht gegen 1:05 Uhr ereignet. Nachdem die beiden Männer aus Kassel Rufe der Frau gehört hatten, dass der Kontrahent sie in Ruhe lassen soll, gingen sie zu dem Pärchen und erkundigten sich, ob alles in Ordnung sei. Nach dem plötzlichen Angriff solidarisierte sich das Pärchen offenbar und flüchtete gemeinsam vom Tatort, während zufällig vorbeikommende Zeugen die Polizei alarmierten. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Ca. 28 Jahre, ca. 1,85 Meter, kräftige Statur, schwarze Haare (Seiten kurz, oben länger), schwarzer Bart.

Seine Begleiterin war 20 bis 25 Jahre alt und ca. 1,60 Meter groß, hatte eine normale Statur und trug ein bauchfreies Oberteil, so die Zeugen.

Weitere Zeugen, die den Ermittlern Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

