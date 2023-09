Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Raub in Wohnhaus in Vellmar ist Fall in Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst": Kasseler Kripo hofft auf neue Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel): In der nächsten Folge der ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" am morgigen Mittwoch, um 20:15 Uhr, wird ein bislang ungeklärter Raubüberfall aus Vellmar einer der Fälle der Sendung sein. Der in diesem Fall ermittelnde Kriminalbeamte, Kriminalhauptkommissar Oliver Wagner von der Ermittlungsgruppe Raub des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo, wird im Studio zu Gast sein und den Fall vorstellen sowie über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichten. In der bevorstehenden Sendung wird sich die Kasseler Kriminalpolizei nun mit einem weiteren Zeugenaufruf an die Zuschauer wenden und um neue Hinweise in diesem Fall bitten.

Zu dem schweren Raubdelikt war es im Mai des vergangenen Jahres in Vellmar im Landkreis Kassel gekommen. Zwei unbekannte Täter waren in der Nacht zum 23.05.2022, gegen 2:30 Uhr, in ein Reihenendhaus in der Hauffstraße eingebrochen. Als die Bewohner wach wurden, bedrohten die beiden Unbekannten sie mit einem Schlagwerkezug und fesselten sie. Anschließend erbeuteten die Täter hochwertige Schmuckstücke aus einem Tresor und ergriffen die Flucht. Den Bewohnern gelang es, sich kurze Zeit später zu befreien und die Polizei zu alarmieren. Die sofort nach der Tat eingeleitete großangelegte Fahndung sowie die im weiteren Verlauf angestellten intensiven Ermittlungen führten bislang nicht zur Aufklärung des Falls.

Belohnung ausgelobt; Hinweistelefon während Sendung geschaltet

In der Sendung am morgigen Mittwoch wird auch darauf hingewiesen, dass die Staatsanwaltschaft Kassel für Hinweise, die zur Aufklärung des Falls führen, eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgelobt hat.

Während der Sendung wird das Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel ein Hinweistelefon unter

Tel. 0561 - 910 4444

schalten. Dieses wird nach der Sendung noch bis 1:00 Uhr erreichbar sein. Anschließend werden Hinweise zu diesem Fall wieder unter der üblichen Erreichbarkeit der Polizei in Kassel unter Tel. 0561 - 9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell