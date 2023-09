Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Unfall auf A 44 bei Schauenburg: Fahrbahn Richtung Kassel aktuell voll gesperrt

Kassel (ots)

Autobahn 44 (Landkreis Kassel):

Auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Kassel ist es gegen 9:20 Uhr in Höhe Schauenburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war dort ein Pkw aus noch unbekannten Gründen offenbar in zwei Fahrzeuge gefahren, die wegen eines vorherigen Unfalls auf dem Standstreifen gestanden haben sollen. Dabei sind nach ersten Meldungen mindestens zwei Personen schwer verletzt worden. Auch Rettungskräfte sowie ein Rettungshubschrauber sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Die A 44 ist wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Kassel aktuell zwischen den Anschlussstellen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg voll gesperrt, weshalb es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommt. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Zierenberg abgeleitet. Es wird die Umleitungsstrecke U 77 empfohlen.

Wir berichten nach.

