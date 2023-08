Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hoogstede - Opel beschädigt

Hoogstede (ots)

Am Freitag kam es zwischen 12:10 Uhr und 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Hoogstede, an der Hauptstraße in Höhe einer dortigen Bäckerei. Dabei beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem dortigen Parkstreifen abgestellten grauen Opel Corsa D. Die Schäden befinden sich am hinteren Stoßfänger der Fahrerseite. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

