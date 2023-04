Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Up de Hacke; Tatzeit: 28.04.2023, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr; Unbekannte haben am Freitag in Frau in Vreden beim Einkaufen bestohlen. Sie befand sich zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr in einem Verbrauchermarkt an der Straße Up de Hacke, als die Täter das Portemonnaie der Geschädigten entwendet. Eine Unbekannte hatte sie zuvor im Geschäft in ein Gespräch verwickelt. Hinweise ...

mehr