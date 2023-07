Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bad Bevensen - Öffentliches WC beschädigt - Hinweise ++ Barum - Pkw kommt von Fahrbahn ab ++ Lüneburg - Ladendiebin entwendet Parfüm ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 28.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Ladendiebin entwendet Parfüm

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 27.07. gegen 15:30 Uhr in der Grapengießerstraße. Eine 22-Jährige entwendete mehrere Parfümflaschen und verließ in der Folge das Geschäft ohne diese zu bezahlen. Durch den Ladendetektiv wurde dies beobachtet, sodass die 22-Jährige aufgehalten wurde. Bei ihr konnte Diebesgut im Wert von mehr als 600 Euro festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Zigarettendiebe gestellt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 27.07. gegen kurz vor 21:00 Uhr in einer Tankstelle an der Dahlenburger Landstraße. Drei junge Männer im Alter von 20,23 und 23 Jahren betraten den Verkaufsraum der Tankstelle. In der Folge wollten diese Zigaretten kaufen. Der Bezahlvorgang schlug fehl, sodass die drei Männer die Zigaretten an sich nahmen und flüchteten. Im Rahmen einer Fahndung konnten diese angetroffen und das Diebesgut sichergestellt werden.

Lüneburg - Rauchentwicklung in Kirche - Hinweise

Am 27.07. kam es gegen kurz nach 16:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung innerhalb der St.-Johannis-Kirche. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Holzstück im rückwärtigen Bereich des Altares in Brand, sodass es zu einer geringfügigen Rauchentwicklung kam. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde das glimmende Holz abgelöscht, sodass es zu keiner weiteren Ausbreitung kam. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Barum - Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrer und mitfahrendes Kind leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 27.07. gegen 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 12 im Bereich Barum. Ein 33-jähriger Fahrer eines Pkw Honda kam vermutlich aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und rutschte über die Fahrbahn in den linken Seitenraum. Dort kollidierte der Pkw mit einem Gartenzaun, mehreren Bäumen und kam auf einem Grundstück zum Stehen. Der 33-Jährige Fahrer und seine 8-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 2500 Euro.

Lüneburg - Einbrecher flüchtet nach Begegnung - Hinweise

Am frühen Morgen des 28.07. kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Wandfärberstraße. Eine bislang unbekannte männliche Person gelangte gegen 06:45 Uhr gewaltsam in eine Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses. In der Wohnung begegnete der Einbrecher einer 15-jährigen Bewohnerin und flüchtete in der Folge ohne Diebesgut. Sein Fahrrad und eine Tüte mit Werkzeug ließ der Verursacher zurück. Der Sachschaden liegt bei gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Senior entwendet Sonnenbrillen

Am 27.07. gegen 14:45 Uhr kam es in einem Geschäft in der St.-Viti-Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 71-jähriger Senior entwendete zwei Sonnenbrillen von Verkaufsständern und verließ den Laden. Durch eine Mitarbeiterin wurde der Senior gestoppt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Bad Bodenteich - 13-Jähriger bei Spritztour kontrolliert

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 28.07. gegen 03:00 Uhr in der Gartenstraße wurde festgestellt, dass der Fahrer eines Pkw VW gerade einmal 13 Jahre alt war. Der Junge war mit drei weiteren Freunden (1x 14 Jahre, 2x 13 Jahre) mit dem Pkw der Eltern unterwegs. Die Fahrt wurde durch die Polizeibeamten beendet und die Kinder ihren Eltern übergeben.

Altenmedingen - Arbeitsbühnen aus Metall entwendet - Hinweise

Zwischen dem 27.07. und dem 28.07. entwendeten Unbekannte von einer Baustelle im Edendorfer Weg zwei Arbeitsbühnen aus Metall. Der Sachschaden liegt bei gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Bad Bevensen - Einschleichdieb erbeutet Geldbörse - Hinweise

Am 27.07. zwischen 13:30 und 14:00 Uhr gelangten bisher Unbekannte vermutlich über eine unverschlossene Terrassentür in ein Wohnhaus in der Straße Am Rießel. Aus diesem wurde unter anderem eine Geldbörse entwendet. Der Sachschaden liegt bei gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

Bad Bevensen - Öffentliches WC beschädigt - Hinweise

Vermutlich am Abend des 27.07. beschädigten Unbekannte im Bereich des Bahnhofes in Bad Bevensen ein öffentliches WC. Neben einer Steckdose wurde ein WC zerstört. Der Sachschaden liegt bei gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-976550, entgegen.

