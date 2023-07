Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Landkreis Lüneburg/Landkreis Uelzen - Schockanrufe am heutigen Tag - Hinweise ihrer Polizei ++ Uelzen - Alkoholisierter Randalierer in Gewahrsam genommen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 26.07.2023

Lüneburg

Landkreis Lüneburg/Landkreis Uelzen - Schockanrufe am heutigen Tag - Hinweise ihrer Polizei

Im Verlaufe des heutigen Tages kam es im Landkreis Lüneburg und auch im Landkreis Uelzen, unter anderem im Bereich Bardowick und Adendorf, vermehrt zu Schockanrufen zum Nachteil von Bürgerinnen und Bürgern. Häufig wird eine Notlage über das Telefon suggeriert und in der Folge durch angebliche Polizeibeamte oder die Staatsanwaltschaft um die Zahlung einer Kaution gebeten, zum Beispiel nach einem Verkehrsunfall. In allen bisher bekannten Fällen gingen die Angerufenen nicht auf die Forderungen ein, beendeten das Gespräch und alarmierten die "echte" Polizei. "Gut gemacht!"

Seien Sie sensibel und vor allen Dingen misstrauisch!

Seit Wochen und Monaten ist die Polizei präventiv gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" in verschiedenen Kampagnen aktiv.

Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagnen bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht:

- Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen.

Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch.

Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als Download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/

oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Junge Schmuckdiebinnen erwischt

Zu einem Ladendiebstahl kam es am 25.07. gegen 18:15 Uhr in einem Geschäft in der Grapengießerstraße. Zwei 16 und 13 Jahre alte Mädchen entwendeten aus dem Laden diverse Schmuckartikel und wurden hierbei durch eine Mitarbeiterin beobachtet. Nach Passieren des Kassenbereiches wurden die beiden jungen Diebinnen gestoppt. Diebesgut im Wert von mehr als 160 Euro wurde sichergestellt.

Lüneburg - Junge Frauen in Schule festgestellt - Betäubungsmittel aufgefunden

In den Abendstunden des 25.07. stellten Polizeibeamte zwei junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren in einem Schulgebäude in der Theodor-Heuss-Straße fest. Diese gelangten aus zunächst ungeklärter Ursache in die geschlossene Schule. Bei der 20-Jährigen konnten einige kleinere Gegenstände aus der Schule sichergestellt werden. Diese wurden ihr wieder abgenommen. Zudem wurde eine kleine Menge Marihuana und ein Joint aufgefunden. Beide Frauen erwarten nun Strafverfahren und sie wurden aus dem Schulgebäude begleitet.

Lüneburg - Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

In der Nacht zum 26.07. kam es in der Großen Bäckerstraße zu einem Einbruch in ein Geschäft. Gegen 03:00 Uhr gelangten Unbekannte gewaltsam in den Laden und entwendeten vermutlich mehrere Parfümflakons von derzeit unbekanntem Wert. Die unbekannten Diebe flüchteten unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Diebstähle aus Pkw im Parkhaus - Hinweise

Am 25.07. zwischen 10:00 und 19:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Pkw Mitsubishi in einem Parkhaus in der Uelzener Straße. Durch Unbekannte wurde ein Fenster eingeschlagen und in der Folge vermutlich kein Diebesgut erlangt. Es entstand Sachschaden von gut 300 Euro.

Am 25.07. zwischen 18:30 und 23:30 Uhr schlugen Unbekannte erneut eine Scheibe eines geparkten Pkw Smart in der Tiefgarage ein. Eine leere Handtasche vom Beifahrersitz wurde vermutlich geöffnet, entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Es entstand Sachschaden von gut 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus - Fahrt unter Einfluss und ohne gültige Fahrerlaubnis

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 25.07. gegen 10:00 Uhr in der Sumter Straße wurde festgestellt, dass der 61-jährige Fahrer eines Pkw Renault unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test verlief positiv auf THC und Opiate. Zudem wurde festgestellt, dass der 61-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Fahrrad entwendet - Hinweise

Zwischen dem 25.07. und dem 26.07. entwendeten Unbekannte ein angeschlossenes Rennrad der Marke Specialized in der Großen Bäckerstraße. Das Fahrrad war an einem dortigen Fahrradbügel angeschlossen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Keine polizeilich relevanten Meldungen.

Uelzen

Uelzen - Alkoholisierter Randalierer in Gewahrsam genommen

Am 25.07. gegen 20:00 Uhr randalierte ein 41-Jähriger vor einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Dieser beschädigte unter anderem ein Fahrrad und entblößte sich vor dort befindlichen Personen. Der stark alkoholisierte Verursacher wies einen Atemalkoholwert von mehr als 1,7 Promille auf. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten durch Polizeibeamte in Gewahrsam genommen.

Uelzen - Auseinandersetzung vorm Supermarkt

Am 25.07. kam es gegen 16:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem Supermarkt in der Veerßer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten zwei 19 und 21 Jahre alte Männer sowie ein dritter unbekannter Mann in einen Streit. In dem Zuge kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen. Der unbekannte Beteiligte flüchtete vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Entsprechende Strafverfahren gegen die Männer wurden eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Pkw mit unbekanntem Gegenstand zerkratzt - Hinweise

Unbekannte beschädigten am 25.07. zwischen 15:00 und 19:45 Uhr einen geparkten Pkw Ford Focus in der Kreuzstraße. Dieser wurde mit einem unbekannten Gegenstand am Heck und an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt, sodass ein Sachschaden von gut 3000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Uelzen - Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 25.07. kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Bahnhofstraße. Ein 76-jähriger Fahrer eines Pkw Renault beabsichtigte von der Bahnhofstraße in die Schillerstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 49-jährige Radfahrerin, sodass es zur Kollision kam. Die 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

