POL-LG: ++ Brietlingen/Landkreis Lüneburg - Eigentümer gesucht - Wem gehören diese Gegenstände? - Mutmaßliches Diebesgut in Brietlingen und Köln aufgefunden (FOTO)++

Lüneburg (ots)

Brietlingen/Landkreis Lüneburg - Eigentümer gesucht - Wem gehören diese Gegenstände? - Mutmaßliches Diebesgut in Brietlingen und Köln aufgefunden (FOTO)

Brietlingen/Landkreis Lüneburg

Diverse Gegenstände aus möglicherweise Einbrüchen oder auch Einschleichdiebstählen aus den vergangenen Monaten möchte die Polizei nach Auffinden jetzt den möglichen Eigentümern zuordnen.

Bereits am 24.06. konnte ein Fahrradanhänger mit unterschiedlichsten Gegenständen im Bereich Brietlingen fest- und sichergestellt werden. Anwohner meldeten den Anhänger, da dieser sich in einer Bushaltestelle in der Straße Am Sportplatz befand. Dieser ist einem 60-jährigen Mann aus der Region zuzuordnen. Bereits in der Vergangenheit ist dieser durch Einbruchsdelikte und Einschleichdiebstähle primär im Landkreis Lüneburg in Erscheinung getreten.

Mitte Juli wurde der Mann dann im Bereich Köln durch Polizeibeamte kontrolliert. Auch dort konnten reichlich Gegenstände aufgefunden werden, bei welchem der Verdacht besteht, dass diese aus möglichen Diebstahlstaten stammen.

Die aufgefundenen Gegenstände konnten bisher keiner bekannten Straftat im hiesigen Inspektionsbereich zugeordnet werden. Aus diesem Grund sucht die Polizei nun die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Gegenstände.

Zur Ermittlung weiterer Geschädigter ist das Bildmaterial auf der Homepage der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen einsehbar. Siehe: https://www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/eigentumer-zu-diversen-gegenstanden-gesucht-116981.html

Polizeiinspektion Lüneburg/L.-D./Uelzen - Polizeistation Scharnebeck - Tel. 04136-900590 ; E-Mail: poststelle@pst-scharnebeck.polizei.niedersachsen.de

