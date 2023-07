Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kanaldeckel ausgehoben

Haschbach am Remigiusberg (ots)

Durch bislang unbekannte Personen wurde in der Nacht von Freitag, 14.07.2023 auf Samstag, 15.07.2023, ein Kanaldeckel in Haschbach am Remigiusberg ausgehoben und in den Vorgarten eines Anwohners geworfen. Der Kanaldeckel wurde durch die Polizeistreife wiedereingesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, die polizeilichen Ermittlungen laufen. Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381 919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

