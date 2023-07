Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn

Jettenbach (ots)

Nichtangepasste Geschwindigkeit und eine nasse Fahrbahn führten zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der 62-jährige Biker war auf der L 369 von Jettenbach in Richtung Kollweiler unterwegs, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dem Fahrer gelang es noch die Maschine abzufangen, geriet aber dadurch auf der Fahrbahn ins Schlingern und konnte einen Sturz nicht mehr vermeiden. Die Sozia wurde dabei über die Leitplanke geschleudert und brach sich den Arm. Der Fahrer selbst stieß sich lediglich den Kopf an. Beide wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. |pilek

